01 Ağustos 2019, Perşembe
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Nicolas Pepe resmen Arsenal'de
Giriş Tarihi: 01.08.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı.
İngiliz devi Arsenal, 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arsenal'in Pepe için Lille'e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Böylece Nicolas Pepe, Arsenal tarihinin en pahalı transferi oldu.
Fildişili oyuncu, geçen sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 38 maçta, 22 gol ve 11 asistlik performans göstermişti.
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