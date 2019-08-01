01 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Nicolas Pepe resmen Arsenal'de

Nicolas Pepe resmen Arsenal'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.08.2019

ekiplerinden , Ligue 1 temsilcisi Lille'den Nicolas 'yi kadrosuna kattı.

İngiliz devi , 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arsenal'in için Lille'e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Böylece Nicolas Pepe, Arsenal tarihinin en pahalı transferi oldu.

Fildişili oyuncu, geçen sezon Ligi'nde çıktığı 38 maçta, 22 gol ve 11 asistlik performans göstermişti.

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