01 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Milan Rafael Leao’yu kadrosuna kattı

Milan Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, ’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun edildiği bildirildi. İtalyan ekibi, Portekizli genç golcüyü 5 yıllığına renklerine bağladı.

(Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet oyuncusu 'yu etti.

Açıklamada, Leao'nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille'de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao'nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.



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