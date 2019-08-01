01 Ağustos 2019, Perşembe
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao'nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.
Milan Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun transfer edildiği bildirildi. İtalyan ekibi, Portekizli genç golcüyü 5 yıllığına renklerine bağladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti.
Açıklamada, Leao'nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille'de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao'nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.
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