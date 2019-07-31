31 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

TFF Başkanı Özdemir: "Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak"

Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Türkiye Federasyonu () Başkanı , "Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" dedi.

'in Yusufeli ilçesine gelen Başkanı , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "1 Haziran'dan itibaren Türkiye Federasyonu Başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve başladık. , , , Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve diğer kurullarımızın tayinlerini yaparak hep birlikte göreve başladık. Türk futbolu için elimizden gelen bütün çalışmaları aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, fikstürün çekilmesiydi. 17 Ağustos'ta ve diğer liglerimiz başlayacak" diye konuştu.

'DAHA ÇOK FUTBOL KONUŞULACAK BİR DÖNEM'

Tüm takımların sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Özdemir, "Bütün hazırlıklar tamamlandı, fikstürlerin çoğu çekildi ve bütün takımlarımız şu anda kamplarda sezona hazırlık maçlarına başladılar. Hatta bazı takımlarımız Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara da hızla hazırlanmaktalar. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 'mızın İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Bu şekilde hem ligler hem de 2020 Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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