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Mustafa Denizli: "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
Giriş Tarihi: 31.07.2019
İran Ligi takımı Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli, Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başarılı olacağına inandığını belirtti.
Usta hoca, "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum" dedi. TFF'nin, '21 Yaş Altı Ligi'ni kaldırması kararıyla ilgili de konuşan Denizyi, "Saçma sapan bir lig ile Türkiye yıllar kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur" ifadesini kullandı.
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