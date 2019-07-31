31 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Mustafa Denizli: "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"

Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.07.2019

İran Ligi takımı Traktör'ün teknik direktörü , Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'in başarılı olacağına inandığını belirtti.

Usta hoca, "'e müthiş güveniyorum. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum" dedi. 'nin, '21 Yaş Altı Ligi'ni kaldırması kararıyla ilgili de konuşan Denizyi, "Saçma sapan bir lig ile yıllar kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur" ifadesini kullandı.
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