Ronaldinho'ya haciz şoku

Kaçak yapı davası ve vergi borçlarıyla boğuşan eski yıldız futbolcunun tam 57 mülküne haciz uygulandı

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın, bilinen adıyla "Ronaldinho"nun 57 mülküne haciz işlemi uygulandı. İngiltere ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho, biriken borçları ve cezaları nedeniyle son dönemde ekonomik yönden zorlu bir dönemece girdi. PORTO Alegre kentindeki villasına kaçak iskele inşa etmesi nedeniyle açılan davayı kaybedip 2.26 milyon euro para cezasına çarptırılan eski yıldız futbolcunun, yüklü miktarda vergi borcu da var. Bu gerekçelerle 57 mülküne haciz uygulanan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddialar arasında yer aldı.

Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde PSG, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.