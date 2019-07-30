30 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

G.Saray'da 3 isim kontrolden geçti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Futbol Takımı'nda izinleri sona eren , Younes ve sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlamak için 'a gelen , Younes ve , Ulus'da sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Uruguaylı kaleci Muslera, milli takım ile Kupa Amerika'da mücadele etmişti. Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile 'nın Standard Liege takımından bonservisi alınan Demokratik Kongolu stoper Luyindama ise Uluslar Kupası'nda forma giymişti.

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