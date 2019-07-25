25 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Benfica Fiorentina'yı 90+3'te devirdi

Benfica Fiorentina'yı 90+3'te devirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , 'yı mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ile , ABD'nin eyaletindeki Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 9. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Benfica, 29. dakikada Dusan Vlahovic ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Benfica, 90+3'üncü dakikada Brezilyalı futbolcusu Caio'nun fileleri havalandırmasıyla Fiorentina'yı mağlup etti.

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