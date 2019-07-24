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Juventus 1-1 Inter (penaltılarla 4-3) | MAÇ SONUCU | Merih Demiral attı Juventus kazandı
Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 Giriş Tarihi: 24.07.2019
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maç doğrudan penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında topun başına geçen Merih, golü atarak Juventus'a galibiyeti getirdi.
Ayrıntılar birazdan...
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