23 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Fekir Real Betis'te

Fekir Real Betis'te
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.07.2019

1. Futbol Ligi () ekiplerinden , 'da forma giyen Fransız milli oyuncu 'i renklerine bağladı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon avro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon avro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında 'un kaptanı Fekir, 'e oldu.

'nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. 'in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçti.

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.



Kaynak: AA
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