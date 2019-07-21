21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Tottenham 3-2 Juventus | MAÇ SONUCU

Merih Demiral'ı ilk maçında Harry Kane üzdü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, 'u 3-2 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı.

Tottenham, ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı.

Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Organizasyona, 'den , , Tottenham, 'dan , , 'dan , 'dan Juventus, Milan, Inter, ve Portekiz'den 'nın yanı sıra davetle 'dan Guadalajara kulübü katılıyor.

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