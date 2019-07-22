22 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Ülkemi isterim

Ülkemi isterim
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Düsseldorflu yıldız Kenan Karaman, “Türk ekiplerinden resmi teklif gelmedi ama Süper Lig atmosferini yaşamak isterim. Milli takımla başarılı olacağız” dedi

A Milli Takım forması giyen Düsseldorf'lu Kenan Karaman, çarpıcı açıklamalar yaptı. Henüz Türkiye'den net bir transfer teklifi alamadığını söyleyen 25 yaşındaki yıldız, "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak. Bir Türk futbolcu olarak Türkiye'deki atmosferi, o duyguyu yaşamak istiyorum. Güzel bir imkan olursa ileride değerlendiririm" dedi. Süper Lig'i takip ettiğini belirten Karaman, Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak'ı çok iyi bulduğunu kaydetti. Milli takıma dair konuşan yıldız forvet sözlerini şöyle tamamladı: "Şenol Hoca çok iyi takım ruhu yarattı. İzlanda maçına çok iyi hazırlanamadık orada çok şey bizi etkiledi. Ancak Türkiye'deki maçı kazanacağız. Gruptan çıkacağımıza eminim."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Herkes onu konuşuyor! Avcı'nın yeni golcüsü bakın nereli.... Herkes onu konuşuyor! Avcı'nın yeni golcüsü bakın nereli....
Merih Demiral'ı ilk maçında Harry Kane üzdü Merih Demiral'ı ilk maçında Harry Kane üzdü
Merih Demiral Juve formasıyla ilk kez sahada Merih Demiral Juve formasıyla ilk kez sahada
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör