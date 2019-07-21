Merih Demiral Juventus formasını ilk kez giydi

Milli futbolcu Merih Demiral, yeni takımı Juventus'un Tottenham'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında oyuna girdi.

Geçtiğimiz günlerde Juventus'a transferi gerçekleşen milli futbolcu Merih Demiral, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada ikinci yarının hemen başında oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giymiş oldu.

İtalyan ekibi Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, Tottenham'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girerek siyah-beyazlı takımın formasını ilk kez giydi.



