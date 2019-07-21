21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Merih Demiral Juventus formasını ilk kez giydi

Merih Demiral Juve formasıyla ilk kez sahada
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Milli futbolcu , yeni takımı 'un 'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında oyuna girdi.

Geçtiğimiz günlerde 'a transferi gerçekleşen milli futbolcu , yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İngiliz ekibi ile oynanan karşılaşmada ikinci yarının hemen başında oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giymiş oldu.

İtalyan ekibi Sassuolo'dan Juventus'a olan milli futbolcu Merih Demiral, Tottenham'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girerek siyah-beyazlı takımın formasını ilk kez giydi.

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