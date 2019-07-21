21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Emenike 2 yıl sonra döndü

Emenike 2 yıl sonra döndü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen 'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen 'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.

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