Emenike 2 yıl sonra döndü

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.