21 Temmuz 2019, Pazar
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Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Arsenal ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.
Arsenal ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.
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