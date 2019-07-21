21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak

Özil: Bu sezon farklı olacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

ile hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.

ile hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.

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