21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda B. Münih, R. Madrid'i 3-1 devirdi

B. Münih R. Madrid'i 3-1 devirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 'nda , 'i 3-1 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın ABD ayağında 3 karşılaşma oynandı.

ile , Houston kentindeki NRG Stadı'nda karşılaştı. Bayern Münih, Tolisso'nun 15, Lewandowski'nin 67 ve Gnabry'nin 69. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Real Madrid'in golü 84. dakikada Rodrygo'dan geldi.

, Charlotte kentindeki Stadı'nda oynanan maçta 'yı 3-0 mağlup etti. Arsenal'in gollerini, 15 ve 65. dakikada Nketiah, 89. dakikada Willock kaydetti.

da Guadalajara ile Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda yaptığı maçtan 3-0 galip ayrıldı. Benfica'nın gollerini, 4. dakikada De Tomas, 70. dakikada Silva ve 73. dakikada Seferovic attı.

Organizasyona, 'den Arsenal, , , 'dan Real Madrid, , 'dan Bayern Münih, 'dan , Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle 'dan Guadalajara kulübü katılıyor.

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