19 Temmuz 2019, Cuma

FUTBOL

Afrika Kupası’nda final günü

Afrika Kupası’nda final günü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Cezayir forması giyen Feghouli ile Senegalli Diagne kupa için kapışacak

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Senegal ile Cezayir arasında oynanan karşılaşma 22.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ve Diagne birbirlerine bu kez rakip olacak. Ayrıca Cezayir'de Slimani, Senegal'de ise Ndiaye, Gassama, Diallo ve Saivet de bulunuyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Sturridge'e 6 hafta men cezası Sturridge'e 6 hafta men cezası
Soldado: Granada büyük bir aile Soldado: Granada büyük bir aile
Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör