Afrika Kupası’nda final günü

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Cezayir forması giyen Feghouli ile Senegalli Diagne kupa için kapışacak

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Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Senegal ile Cezayir arasında oynanan karşılaşma 22.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ve Diagne birbirlerine bu kez rakip olacak. Ayrıca Cezayir'de Slimani, Senegal'de ise Ndiaye, Gassama, Diallo ve Saivet de bulunuyor.