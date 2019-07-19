19 Temmuz 2019, Cuma
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Afrika Kupası’nda final günü
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Cezayir forması giyen Feghouli ile Senegalli Diagne kupa için kapışacak
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Senegal ile Cezayir arasında oynanan karşılaşma 22.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ve Diagne birbirlerine bu kez rakip olacak. Ayrıca Cezayir'de Slimani, Senegal'de ise Ndiaye, Gassama, Diallo ve Saivet de bulunuyor.
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