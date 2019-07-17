17 Temmuz 2019, Çarşamba
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MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR
Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.
SASSUOLO'DAN İZİN ALMASI GEREKİYOR
Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.
Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.
Juventus Merih Demiral'ı kiralıyor! İşte yeni takımı
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019
Juventus, yılın en çarpıcı transferlerinden birine imza atarak Ajax'tan De Ligt'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın Milan'a kiralanabileceği belirtildi.
Juventus'un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo'dan transfer ettiği Milli futbolcu Merih Demiral için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan RAI Sport'un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için Milan'a kiralamak istiyor.
MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR
Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.
SASSUOLO'DAN İZİN ALMASI GEREKİYOR
Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.
Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.
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