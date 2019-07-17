17 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Juventus Merih Demiral'ı kiralıyor! İşte yeni takımı

Juventus Merih Demiral'ı kiralıyor! İşte yeni takımı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

, yılın en çarpıcı transferlerinden birine imza atarak Ajax'tan De Ligt'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından Sassuolo'dan Juventus'a olan 'ın 'a kiralanabileceği belirtildi.

'un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo'dan ettiği Milli futbolcu için 'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan RAI Sport'un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için 'a kiralamak istiyor.

MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR

Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.

SASSUOLO'DAN İZİN ALMASI GEREKİYOR

Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.

Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.
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