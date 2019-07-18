18 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta

Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.07.2019

İtalya Serie A ekiplerinden , geçen sezon Ajax forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusu için ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devi, başarı bonusu olarak da 10 milyon Euro verileceğini bildirdi.


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