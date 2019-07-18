18 Temmuz 2019, Perşembe
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İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusu için Hollanda ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devi, başarı bonusu olarak da 10 milyon Euro verileceğini bildirdi.
Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
Giriş Tarihi: 18.07.2019
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçen sezon Ajax forması giyen Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusu için Hollanda ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devi, başarı bonusu olarak da 10 milyon Euro verileceğini bildirdi.
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