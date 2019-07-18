18 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Roberto Soldado: Granada büyük bir aile

Soldado: Granada büyük bir aile
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.07.2019

'nin eski futbolcusu transfer olduğu 'nın takımı için, "Granada’nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" ifadelerini kullandı.

Sezon sonu 'de sözleşmesi sona eren İspanyol golcü , geçtiğimiz günlerde ekiplerinden ile sözleşme imzalamıştı. Atılan imzaların ardından Granada taraftarıyla buluşan Soldado, burada kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. 'ya geri dönmek istediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" diye konuştu.

Roberto Soldado, yaklaşık 300 taraftarın katıldığı törende fotoğraf çektirip forma imzattı. Yıldız golcü gelecek sezon 9 numaralı formayı giyecek.

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