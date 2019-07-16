Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta Serdar Özkan'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.