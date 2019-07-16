16 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Süper Lig ekipleri ile , hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada , 'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran , gelişen atakta Serdar Özkan'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı, 'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin ile 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü de izledi.

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