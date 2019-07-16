16 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

PSG'den savunmaya takviye

PSG'den savunmaya takviye
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.07.2019

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), savunma oyuncusu Abdou Diallo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile Diallo'nun transferi konusunda anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa 21 Yaş Altı 'nın formasını giymiş Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, transferin 32 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Monaco altyapısından yetişen Diallo, Borussia Dortmund öncesi Zulte Waregem ve Mainz kulüplerinde oynadı.

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