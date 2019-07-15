15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Roberto Soldado Granada'da

Roberto Soldado Granada'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

ekiplerinden Granada, ile sözleşmesi biten ve boşta kalan 'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol ekibi Granada, sosyal medya hesabından 34 yaşındaki santrforu renklerine bağladığını duyurdu. Soldado, geçen sezon formasıyla ligde 21 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asistle oynadı.



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