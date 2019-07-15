15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

EURO 2020 biletlerine rekor talep

EURO 2020 biletlerine rekor talep
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () finallerini yerinden izlemek için 19,3 milyonla rekor bilet talebi yaşandı.

'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl , , , , , İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, , , , Romanya ve 'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonun 12 Haziran-12 tarihlerinde yapılan ve sona eren ilk bilet satışı dönemine, 213 ülkeden rekor düzeyde ilgi gösterildiği vurgulandı.

Futbolseverlerin 19,3 milyon bilete başvuru yaptığı söz konusu dönem, 2016'da düzenlenen son turnuvanın yaklaşık iki katına çıkarak organizasyon rekoru oldu. Çekilecek kuraların ardından ilk etapta 1,5 milyon biletin satışına izin verilecek.

Açıklamada, söz konusu bilet başvurularının 1,9 milyonunun Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını izlemek için yapıldığı, bu rakamın stat seyirci kapasitesinin 22 katına eşit olduğu belirtildi. Açılış karşılaşmasına ise 540 bin bilet başvurusu yapıldığı ve bu sayının da Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 8 katına denk geldiği hatırlatıldı.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun ikinci bilet satış dönemi, aralık ayında başlayacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Roberto Soldado Granada'da Roberto Soldado Granada'da
Diagne'nin bonservisine indirim! Diagne'nin bonservisine indirim!
Barcelona, Griezmann'ı tanıttı Barcelona, Griezmann'ı tanıttı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör