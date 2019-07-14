15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı: Senegal - Cezayir

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı: Senegal - Cezayir
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

'yı mağlup eden Cezayir, 'nda finale çıktı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile , başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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