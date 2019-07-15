15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fekir pişman etti
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Lyon, geçen sezon astronomik tekliflere rağmen satmadığı Fransız yıldızı Fekir’i 30 milyon euro’ya Betis’e gönderiyor.
Fransız devi Lyon, 26 yaşındaki on numarası Nabil Fekir konusunda pişmanlık yaşıyor. Geçtiğimiz sezon birçok kulübü peşinden koşturan Fransız oyuncu için Liverpool 60 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Lyon başkanı Aulas, teklifi yeterli bulmayınca Fekir takımda kalmıştı. İşte o Fekir şimdilerde 30 milyon euro'ya İspanyol ekibi Real Betis'in yolunu tutuyor. Sürpriz olarak değerlendirilen bu transferde Fekir'in de ikna edilmesiyle imza aşamasına gelindiği ifade ediliyor. 1 yıllık kontratı kalan ve geçen sezonun yarı fiyatına yuvadan uçacak yıldız, bu sene yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündeme gelmişti. Lyon formasıyla bu sezon 39 maça çıkarken; 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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