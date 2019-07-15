15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Fekir pişman etti

Fekir pişman etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

, geçen sezon astronomik tekliflere rağmen satmadığı Fransız yıldızı Fekir’i 30 milyon euro’ya Betis’e gönderiyor.

Fransız devi , 26 yaşındaki on numarası Nabil Fekir konusunda pişmanlık yaşıyor. Geçtiğimiz sezon birçok kulübü peşinden koşturan Fransız oyuncu için 60 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Lyon başkanı Aulas, teklifi yeterli bulmayınca Fekir takımda kalmıştı. İşte o Fekir şimdilerde 30 milyon euro'ya İspanyol ekibi 'in yolunu tutuyor. Sürpriz olarak değerlendirilen bu transferde Fekir'in de ikna edilmesiyle imza aşamasına gelindiği ifade ediliyor. 1 yıllık kontratı kalan ve geçen sezonun yarı fiyatına yuvadan uçacak yıldız, bu sene yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündeme gelmişti. Lyon formasıyla bu sezon 39 maça çıkarken; 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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