15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Neymar, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı... Barcelona armasıyla birlikte kendisinin ve babasının resmi olan bir portreyi videoya alan Brezilyalı süper star, bunu sosyal medyada paylaşınca ortalık yıkıldı. Bu video, 27 yaşındaki yıldızın Barça'ya dönmek için istekli olduğu iddialarını güçlendirdi.
Barcelona'dan Neymar için servet!
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Griezmann’da mutlu sona ulaşan Barça, 27 yaşındaki Brezilyalı için Paris-Saint Germain’e 130 milyon euro’luk bedelin yanı sıra Coutinho, Dembele, Semedo ve Umtiti’yi önermeyi planlıyor.
Uzun süredir peşinde koştuğu Antoine Griezmann'da mutlu sona ulaşan Barcelona, bu kez eski oyuncusuna göz dikti. Katalan devinin, Neymar'ı kadrosuna katmak için flaş bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, 27 yaşındaki oyuncu için 130 milyon euro'yu gözden çıkartan Barça'nın, takasta da 4 isim önereceği ifade edildi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin memnun olmadığı Coutinho, Dembele, Semedo ve Umtiti'nin takasta kullanılacağı kaydedildi. PARIS-SAINT Germain'in 2017 yaz transfer döneminde 222 milyon euro'luk rekor bonservisle kadrosuna kattığı Neymar için önerilmesi planlanan bu teklifin toplamı dudak uçuklatıyor. Barcelona, Coutinho'ya 145, Dembele'ye 125, Semedo'ya 35, Umtiti'ye ise 25 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamıştı. 130 milyon euro'nun üzerine bu maliyetler dahil edildiğinde transferin toplam bedeli 460 milyon euro'yu buluyor. PSG sportif direktörü Leonardo, iyi bir teklif gelmesi halinde Neymar'ın gitmekte özgür olacağını ifade etmişti.
YANIPTUTUŞUYOR!
Neymar, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı... Barcelona armasıyla birlikte kendisinin ve babasının resmi olan bir portreyi videoya alan Brezilyalı süper star, bunu sosyal medyada paylaşınca ortalık yıkıldı. Bu video, 27 yaşındaki yıldızın Barça'ya dönmek için istekli olduğu iddialarını güçlendirdi.
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