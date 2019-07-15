15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Pogba’nın tek talibi Madrid
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Manchester United'dan ayrılması beklenen Paul Pogba için beklenen piyasa oluşmadı.
Fransız yıldızın eski takımı Juventus, transfer görüşmelerinde geri adım attı. Böylece 27 yaşındaki orta saha için tek talip Real Madrid kaldı. Eflatun- beyazlıların, bu kozu pazarlıkta kullanması bekleniyor. ManU'nun 180 milyon euro önerdiği Pogba için Madrid 145 milyon euro'ya kadar çıkmıştı.
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