15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Pogba’nın tek talibi Madrid

Pogba’nın tek talibi Madrid
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Manchester United'dan ayrılması beklenen için beklenen piyasa oluşmadı.

Fransız yıldızın eski takımı , transfer görüşmelerinde geri adım attı. Böylece 27 yaşındaki orta saha için tek talip kaldı. Eflatun- beyazlıların, bu kozu pazarlıkta kullanması bekleniyor. ManU'nun 180 milyon euro önerdiği Pogba için Madrid 145 milyon euro'ya kadar çıkmıştı.
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