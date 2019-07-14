Enes Ünal'ın vize sorunu çözüldü
ABD vizesinin yetişememesinden ötürü Madrid'de kalan Milli futbolcu Enes Ünal, yarın pasaportunu alarak kulübü Real Valladolid'in ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdürdüğü kampına dahil olacak.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, sezon öncesi kamp yeri olarak seçtiği ABD'nin Kaliforniya eyaletine 12 Temmuz Cuma günü giderek çalışmalara başladı. Son ana dek yapılan girişimlere karşın vizesi yetişmeyen Enes Ünal, İspanya'nın başkenti Madrid'de kaldı. Geçtiğimiz hafta İspanyol kulübüyle imzalayan Milli futbolcunun, vizesinin çıktığı ancak pasaportunu, geçtiğimiz cuma akşamı posta ile gönderilmesinden ötürü yarın sabah alacağı öğrenildi. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle vizesi yetişemeyen Enes Ünal'ın yarın pasaportunu aldıktan sonra ABD'ye giderek, Real Valladolid'in kampına katılması bekleniyor.
İspanyol kulüp ise konuyla ilgili olarak 12 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği'nin başlangıçta onay vermesine rağmen, Enes Ünal henüz kesin vizeyi almadı. Vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en kısa zamanda takıma dahil olması" ifadelerine yer vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"