14 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Enes Ünal’a ABD vizesi çıkmadı

Enes Ünal’a ABD vizesi çıkmadı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.07.2019

’da top koşturan milli futbolcu ’a ABD vize vermedi. Daha önce ABD vizesi alan genç oyuncu takımı ’in Amerika kampına katılamadı.

takımlarından 'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu takımının kamp yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine vize çıkmadığı için gidemedi. Daha önce ve Real Valladolid ile kamp için ABD vizesi alan başarılı forvet bu yıl vize alamadığı için kafilede yer alamadı.

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