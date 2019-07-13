13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Messi Ronaldo'yu solladı
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Arjantinli yıldız, 127 milyon dolarla yılın en çok kazananı olurken; Ronaldo 109’da kaldı
İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Sporcular arasında zirveye çıkan isim Lionel Messi oldu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, 127 milyon dolarlık kazancıyla spor dalında zirvenin sahibi olurken; genel sıralamada ise 4'üncü sırada yer aldı. Ronaldo 109 milyon dolarla en yakın takipçisi olurken; Neymar 105 milyon dolarla en çok kazanan 3'üncü sporcu oldu. Meksikalı boksör Canelo Alvarez, İsviçreli tenisçi Roger Federer üst sıralarda yer bulan diğer sporcular oldu.
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