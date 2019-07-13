13 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Messi Ronaldo'yu solladı

Messi Ronaldo'yu solladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Arjantinli yıldız, 127 milyon dolarla yılın en çok kazananı olurken; Ronaldo 109’da kaldı

İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Sporcular arasında zirveye çıkan isim oldu. 'nın Arjantinli yıldızı, 127 milyon dolarlık kazancıyla spor dalında zirvenin sahibi olurken; genel sıralamada ise 4'üncü sırada yer aldı. Ronaldo 109 milyon dolarla en yakın takipçisi olurken; 105 milyon dolarla en çok kazanan 3'üncü sporcu oldu. Meksikalı boksör Canelo Alvarez, İsviçreli tenisçi üst sıralarda yer bulan diğer sporcular oldu.

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