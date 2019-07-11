12 Temmuz 2019, Cuma

FUTBOL

Feghouli'li Cezayir Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde

Feghouli'li Cezayir yarı finalde
FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Afrika Uluslar Kupası maçında Cezayir, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta seri penaltılar sonucunda 'ni 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde ile Cezayir, Süveyş Stadı'nda karşılaştı. Cezayir, 20'nci dakikada forması giyen Sofiane Feghouli'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 48'inci dakikasında Cezayirli Bounedjah penaltı atışından yararlanamazken, Fildişi Sahili 62'nci dakikada Jonathan Kodia ile bulduğu golle skoru eşitledi. Böylece Cezayir, turnuvada ilk defa kalesinde gol görmüş oldu. Normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Cezayir 'nda geçen sezon forması giyen Islam Slimani, 78'inci dakikada oyuna girdi.

Cezayir, yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de ile karşılaşacak.


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