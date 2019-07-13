13 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Hagi'nin oğlu Ianis, Genk'e transfer oldu

Hagi'nin oğlu Ianis Genk'e transfer oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.07.2019

1. Futbol Ligi ekiplerinden , eski yıldız futbolcu 'nin oğlu Ianis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için , Viitorul'a 8 milyon avro ödeyecek.

'nin 'da forma giydiği dönemde 'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.

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