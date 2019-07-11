11 Temmuz 2019, Perşembe
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Soldado Granada'ya
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado La Liga'ya döndü.
Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. Soldado'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, Fenerbahçe'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.
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