11 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Soldado Granada'ya

Soldado Granada'ya
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.07.2019

'den ayrılan Roberto 'ya döndü.

Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. 'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, 'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.

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