10 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.07.2019

ekiplerinden , Belçikalı forvet oyuncusu 'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

'nın Lille takımından 2014 yılında 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen , geçen sezon formasıyla 22 maçta 8 gole imza attı.

Origi, 26 kez formasını giydiği 'nda ise ağları 3 kez sarstı.



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