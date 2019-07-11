11 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Hatem Ben Arfa'nın rotası hala belirsiz

Hatem'in rotası hala belirsiz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Butfootballclub sitesi, Hatem ben Arfa'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı.

32 yaşındaki Fransız yıldızın, için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu 'ye çevirebileceği vurgulandı.

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