11 Temmuz 2019, Perşembe
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Hatem Ben Arfa'nın rotası hala belirsiz
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Butfootballclub sitesi, Hatem ben Arfa'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı.
32 yaşındaki Fransız yıldızın, La Liga için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu Fenerbahçe'ye çevirebileceği vurgulandı.
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