11 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Barcelona'ya genç yetenek

Barcelona'ya genç yetenek
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.07.2019

1. Futbol Ligi () ekiplerinden , 'nin takımında forma giyen genç futbolcu 'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.

Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen , 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.



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