11 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Nijerya yarı finalde

Nijerya yarı finalde
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 'yı 2-1 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde ile , Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong'un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı
Nihat Özdemir'den canlı yayında müjde Nihat Özdemir'den canlı yayında müjde
İkinci bomba! Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor İkinci bomba! Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör