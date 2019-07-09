09 Temmuz 2019, Salı
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35 MİLYON EURO
Haberrde bu 3 isimden 2'sinin takviye edilebileceği kaydedildi ve "Cengiz, Robben'in boşluğunu doldurabilir" denildi. Haberde transfer için rakam verilmedi. 2017- 18 sezonundan bu yana Roma forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
Bayern Münih'ten Cengiz Ünder’e kanca
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Alman Kicker dergisi, Bayern Münih'in milli yıldız Cengiz Ünder'i gündemine aldığını "Robben'in boşluğu Cengiz ile doldurulabilir" sözleriyle duyurdu.
Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i gündemine aldığını öne sürdü... Robben ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor. Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Sane ve Dembele olarak belirleyen Bayern, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i de istiyor.
35 MİLYON EURO
Haberrde bu 3 isimden 2'sinin takviye edilebileceği kaydedildi ve "Cengiz, Robben'in boşluğunu doldurabilir" denildi. Haberde transfer için rakam verilmedi. 2017- 18 sezonundan bu yana Roma forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
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