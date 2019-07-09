09 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Bayern Münih'ten Cengiz Ünder’e kanca

Robben'in yerine Cengiz!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Alman Kicker dergisi, 'in milli yıldız 'i gündemine aldığını "'in boşluğu Cengiz ile doldurulabilir" sözleriyle duyurdu.

Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan 'in 'i gündemine aldığını öne sürdü... ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor. Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Sane ve Dembele olarak belirleyen Bayern, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i de istiyor.

35 MİLYON EURO

Haberrde bu 3 isimden 2'sinin takviye edilebileceği kaydedildi ve "Cengiz, Robben'in boşluğunu doldurabilir" denildi. Haberde transfer için rakam verilmedi. 2017- 18 sezonundan bu yana Roma forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
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