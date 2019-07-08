08 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Cezayir'in rakibi Fildişi Sahili

Cezayir'in rakibi Fildişi Sahili
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.07.2019

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali'yi mağlup eden , çeyrek finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mali ile , Süveyş kentinde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fildişi Sahili, 76. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle müsabakayı kazandı.

Fildişi Sahili, çeyrek finalde ile karşılaşacak.

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