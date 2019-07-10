Real Madrid'den Paul Pogba için çılgın teklif

İspanyollar, Pogba için ManU’ya yeni teklifini sundu: 150 milyon euro

Avrupa transfer piyasasında uzun süredir konuşulan isimlerden biri Paul Pogba... Birçok kulübün listesinde yer alan Fransız futbolcu için Real Madrid, tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Daha önce yıldız oyuncunun transferinde M.United'a 80 milyon euro artı Bale'ı takas olarak öneren İspanyol ekibi, bu kez teklifini artırdı. Madrid, 26 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Neymar artık satılık!

PSG'de mutsuz olan Neymar için karar verildi. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, Brezilyalı'yı satacaklarını söyledi. Fransa'dan ayrılmak isteyen Sambacı için Barcelona ile anlaşamayan PSG, uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar'ın satışına onay verecek.

City gözünü kararttı

Manchester City, yeni sezon kadrosu için düğmeye bastı. Sağ beke takviye yapmayı planlayan İngiliz ekibinin Juventus'un yıldızı Cancelo için çılgın bir teklif yaptığı öğrenildi. City'nin Cancelo transferinde 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.