10 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Real Madrid'den Paul Pogba için çılgın teklif

Real Madrid'den Pogba için çılgın teklif
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.07.2019

İspanyollar, Pogba için ManU’ya yeni teklifini sundu: 150 milyon euro

Avrupa piyasasında uzun süredir konuşulan isimlerden biri ... Birçok kulübün listesinde yer alan Fransız futbolcu için , tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Daha önce yıldız oyuncunun transferinde M.United'a 80 milyon euro artı Bale'ı takas olarak öneren ekibi, bu kez teklifini artırdı. Madrid, 26 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Neymar artık satılık!

'de mutsuz olan için karar verildi. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, Brezilyalı'yı satacaklarını söyledi. 'dan ayrılmak isteyen Sambacı için ile anlaşamayan PSG, uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar'ın satışına onay verecek.

City gözünü kararttı

Manchester City, yeni sezon kadrosu için düğmeye bastı. Sağ beke takviye yapmayı planlayan İngiliz ekibinin Juventus'un yıldızı Cancelo için çılgın bir teklif yaptığı öğrenildi. City'nin Cancelo transferinde 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

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