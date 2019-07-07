07 Temmuz 2019, Pazar
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Turnuva tarihinin en başarılı takımı ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi.
Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019
2019 FIFA Kadınlar Kupası final maçında Hollanda'yı 2-0 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 4. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi.
Amerika Birleşik Devletleri, 2019 FIFA Kadınlar Kupası final maçında Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve tarihinde 4. kez, üst üste ise 2. kez kupanın sahibi oldu.
Turnuva tarihinin en başarılı takımı ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi.
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