07 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019

2019 Kadınlar Kupası final maçında 'yı 2-0 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 4. kez 'nın sahibi oldu. ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, 2019 Kadınlar Kupası final maçında 'yı 2-0 mağlup etti ve tarihinde 4. kez, üst üste ise 2. kez kupanın sahibi oldu.

Turnuva tarihinin en başarılı takımı ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi.

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