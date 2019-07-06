06 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Alvaro Morata Atletico Madrid'de

Alvaro Morata Atletico Madrid'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.07.2019

1. Futbol Ligi () ekiplerinden , İspanyol futbolcu 'yı renklerine kattı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Morata'nın bu sezon da kiralık olarak takımda kalacağı ve gelecek yıl 'den bonservisinin tamamen alınacağı belirtildi.

basınında yer alan haberlere göre, , 'nın bonservisi için 'ye gelecek yıl 56 milyon avro ödeyecek.

Geçen sezon sezon devre arasında kiralık olarak Chelsea'den Atletico Madrid'e geçen 26 yaşındaki İspanyol santrfor, 'da 15 maçta 6 kez ağları sarsmıştı.

İspanya 'nda 31 karşılaşmada 16 gole imza atan Morata, 2017'de transfer olduğu Chelsea formasıyla ise 72 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.



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