03 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Schalke 04'e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Ozan Kabak'tan kötü haber
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Alman temsilcisi 04'e geçtiğimiz günlerde olan milli futbolcu 'ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile olan milli futbolcu 'tan kötü haber geldi. Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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