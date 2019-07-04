04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Chelsea'de Frank Lampard dönemi

Chelsea'de Lampard dönemi
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 Giriş Tarihi: 04.07.2019

, teknik direktörlük görevine 'ı getirdiğini resmen açıkladı.

, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden 'ı takımın başına getirdi.

Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Chelsea, Lampard açıklamasında "Evine hoşgeldin" ifadesini kullandı.

Lampard, iki sezondur İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.

Öte yandan Lampard, 2003'te kulübü satın alan Rus iş adamı Roman Abramovich döneminde İngiliz ekibinin başına getirilen ilk İngiliz teknik adam oldu.

Göreve getirilen diğer isimler:

Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte, Sarri (İtalya), Mourinho, Villas-Boas (Portekiz), Grant (İsrail), Scolari (Brezilya), Hiddink (Hollanda), Benitez (İspanyol)

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