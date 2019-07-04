Chelsea'de Frank Lampard dönemi
Chelsea, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ı getirdiğini resmen açıkladı.
Chelsea, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.
Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Chelsea, Lampard açıklamasında "Evine hoşgeldin" ifadesini kullandı.
Lampard, iki sezondur İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.
Öte yandan Lampard, 2003'te kulübü satın alan Rus iş adamı Roman Abramovich döneminde İngiliz ekibinin başına getirilen ilk İngiliz teknik adam oldu.
Göreve getirilen diğer isimler:
Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte, Sarri (İtalya), Mourinho, Villas-Boas (Portekiz), Grant (İsrail), Scolari (Brezilya), Hiddink (Hollanda), Benitez (İspanyol)
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