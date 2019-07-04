04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Angelino, yeniden Manchester City'de

Angelino, yeniden Manchester City'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.07.2019

ekiplerinden , eski oyuncusu İspanyol Angelino'yu 'dan etti.

'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya 'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Angelino, geçen sezon 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den 'a olmuştu. Sözleşmesine Manchester City tarafından özel maddeyle geri dönme bedeli konan İspanyol oyuncu, 12 milyon avro karşılığında yeniden eski kulübüne imza attı.

Angelino, geçen sezon temsilcisinde 43 maçta görev almıştı.

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