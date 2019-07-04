04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Manchester City, Rodrigo'yu transfer etti

Manchester City Rodrigo'yu transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.07.2019

ekibi , 'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

Kulüp, İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Manchester ekibinin Rodrigo transferi için 62,5 milyon sterlin ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı öne sürüldü.

Rodrigo, geçen sezon forma giydiği 'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol atmıştı.

Atletico Madrid, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden 'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediğini duyurmuştu.

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