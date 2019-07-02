03 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD!

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

2019 FIFA Kadınlar yarı final mücadelesinde ABD, 'yi 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İngiltere ağlarını 2 kez sarsan , maça damga vuran isim oldu.

Bu yıl 'da 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar yarı final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile , Park Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise 'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı.

İngiltere'de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu.

Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklamalar... Kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklamalar...
Arjantin - Brezilya rekabetinde 111. randevu Arjantin - Brezilya rekabetinde 111. randevu
Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör