02 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Enes Ünal sosyal medyayı salladı

Enes Ünal sosyal medyayı salladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Kariyerini 'da Villarreal takımında sürdüren milli futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Genç yıldız, sosyal medyada, son günlerde tatildeki görüntüsüyle eleştirilere hedef olan 'la kıyaslandı.

'ın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı ve İzlanda maçlarının ardından 'da tatil yapan Enes, son olarak rotasını 'a çevirdi.

Tatilini Bodrum'da geçiren Enes, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı bireysel antrenmanlarla sürdürürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Instagram hesabından antrenman anından bir fotoğraf paylaşan Enes, fit vücudu ve six pack olarak adlandırılan karın kaslarıyla dikkatleri çekti.

Genç yıldız, sosyal medyada, son günlerde tatildeki görüntüsüyle eleştirilere hedef olan 'la kıyaslandı.

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