01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı
Giriş Tarihi: 01.07.2019
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.
Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.
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