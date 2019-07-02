02 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı

Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.07.2019

takımlarından Dalian Yifang'da teknik direktörlüğe getirildi.

Benitez, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından yeni bir meydan okuma. Dalian Yifang ile bu yeni projeye başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

2018 sezonunu 11. sırada bitiren Dalian Yifang'ın kadrosunda Slovak ve Belçikalı Yannick Carrasco da bulunuyor.

, , Inter, , , gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 59 yaşındaki Benitez, son 3 sezondur 'da görev yapıyordu.

Liverpool ile 2005'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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