Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı
Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'da teknik direktörlüğe Rafael Benitez getirildi.
Benitez, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından yeni bir meydan okuma. Dalian Yifang ile bu yeni projeye başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Çin Süper Ligi 2018 sezonunu 11. sırada bitiren Dalian Yifang'ın kadrosunda Slovak Marek Hamsik ve Belçikalı Yannick Carrasco da bulunuyor.
Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 59 yaşındaki Benitez, son 3 sezondur Newcastle United'da görev yapıyordu.
Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
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